الإسلام في إفريقيا - إدريس ولد القابلة

2022/04/30 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إدريس_ولد_القابلة يثير بزوغ ما يسمى بالإسلام الجهادي عدة تساؤلات منها : هل هناك مفاهيم خاطئة وجب إبعادها عن الإسلام في إفريقيا؟ ولماذا هناك خوف غربي ملحوظ من "الإسلام الراديكالي التخريبي " العابر للقوميات والقارات؟ هل هذا – الإسلام – يخدم فعلا الوحدة الإسلامية المنشودة منذ أمد طويل؟ وما هو الدور الذي يلعبه التحضر الأفريقي في تحولات العقيدة الإسلامية؟ هذه بعض الأسئلة التي اهتم بها كتاب "إسلام إفريقيا، ما وراء الجها ......





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