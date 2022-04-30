شاعر يكتب قصائده بدمه وحزنه وعشقه للبحر - منى حلمي

2022/04/30 | 06:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ---------------------------------- فردريك نيتشه ، 15 أكتوبر 1844 - 25 أغسطس 1900 ، أحد فلاسفتى الذين أحبهم ، وأحب كيف يفكر ، ويتفلسف ، ويكتب .



وهو من الفلاسفة الذين أُسئ فهم ما يعنيه من كراهية الضعف الانسانى ، واستلهام قوة الانسان الأعلى .



لكن اساءة الفهم ، ميزت الكثير من العظماء والمبدعين نساء ورجالا ، على مر الأزمنة .



من مقولاته التى أؤمن بها ، وتسكن بداخلى قبل أن أتعرف عليها : "

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