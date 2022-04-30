السجن مدى الحياة لأحد أعضاء

2022/04/30 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، الجمعة، بالسجن مدى الحياة على أحد أعضاء خلية تابعة لتنظيم داعش تعرف باسم "بيتلز".

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