2022/04/30 | 07:02 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة 129 نازحا عراقيا إلى ديارهم طوعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/30 | 07:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة 129 نازحا عراقيا إلى ديارهم طوعا) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة 129 نازحا عراقيا إلى ديارهم طوعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).