كيم جونغ أون يكرر تهديده: سنستخدم النووي

2022/04/30 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من جديد أن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم "بشكل استباقي" أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، السبت.

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