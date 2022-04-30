7 أطعمة مجمدة يجب التوقف عن تناولها

2022/04/30 | 08:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف خبير التغذية، ساين سفانفيلدت، أن هناك بعض الأطعمة المجمدة التي يجب أن يتوقف الإنسان عن تناولها والابتعاد عنها بصفة نهائية.قال سفانفيلدت: “هناك الكثير من الخيارات الرائعة في الأطعمة المجمدة، التي تكون مليئة بالعناصر والألياف الغذائية، بما في ذلك خبز الحبوب الكاملة المجمدة والخضروات والفواكه”.وأضاف: “في المقابل، هناك بعض الأطعمة المجمدة […]

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