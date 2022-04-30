2022/04/30 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ تنعكس شخصية الحركة العمالية بأكملها خلال حقبة الأممية الثانية في تاريخ ومصير عطلة عيد العمال.تم تحديد الاول من مايو كعطلة من قبل مؤتمر باريس الاشتراكي الدولي في عام 1889.



وكان الغرض من تسميتها على هذا النحو ، من خلال مظاهرة متزامنة من قبل عمال جميع البلدان في ذلك اليوم، لتهيئة الأرضية لجذبهم معًا في منظمة بروليتارية دولية واحدة للعمل الثوري لها مركز عالمي واحد وتوجه سياسي عالمي واحد.



كان م ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عيد العمال والأممية :ليون تروتسكى - عبدالرؤوف بطيخ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عيد العمال والأممية :ليون تروتسكى - عبدالرؤوف بطيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).