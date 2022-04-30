في اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: 2,8 مليون عامل ضحايا حوادث العمل كل عام - جهاد عقل

2022/04/30 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جهاد_عقل *يموت يوميًا 6500 شخص نتيجة حوادث العمل أو الأمراض المرتبطة بالعمل،أي أكثر من 2,8 مليون عامل ضحايا حوادث العمل كل عام*.



قضية حوادث العمل وأمراض المهنة تشغل جميع المهتمين بموضوع السلامة والصحة في العمل، وضمن هذا الإنشغال – الإهتمام – تم تحديد يوم 28 نيسان/ أبريل من كل عام، "اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية" وذلك من قبل منظمة العمل الدولية في العام 2003، وسبق هذا القرار الن ......





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