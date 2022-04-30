الفهم المادي للتاريخ هو الأساس النظري العام للنظرية الماركسية - خليل اندراوس

2022/04/30 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس الفلسفة هي نظرية عامة عن العالم، هي محاولة لفهم العالم والبشرية ومكان الإنسان في العالم.



ولا يمكن أن تكون مثل هذه النظرة العامة إلا نظرة طبقية، ويؤدي الفيلسوف وظيفة الممثل الفكري لطبقة.



فالفلسفات لا تستورد من كوكب آخر، بل هي تنتج هنا في هذه الأرض، وينتجها أناس ينغمسون - أرادوا ذلك أو لم يريدوه - في علاقات طبقية قائمة، وفي الصراع الطبقي القائم، ومن هنا فمهما قال الفلاسفة عن أنفسهم فليس ثمة فلس ......





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