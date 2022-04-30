السعودية.. تفاعل على فيديو حجم ما عُثر عليه من أموال بحوزة متسول وافد

2022/04/30 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما عثرت عليه السلطات السعودية من أموال بحوزة متسول على باب أحد المساجد الأمر الذي أثار تفاعلا.

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