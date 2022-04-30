اشتباك بين رجل الأعمال المصري ساويرس والدبيبة بسبب

2022/04/30 | 08:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد موقع "تويتر"، حالة من الجدل بعد سجال بين رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، على خلفية تغريدات متبادلة بين الطرفين.

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