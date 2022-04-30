2022/04/30 | 08:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه كان على وشك الوقوع في قبضة القوات الروسية، في الساعات الأولى من الهجوم الذي شنته على بلاده في 24 فبراير الماضي.وقال زيلينسكي في مقابلة مع مجلة “تايم” الأميركية، إن القوات الروسية الغازية اقتربت من القبض عليه أو حتى اغتياله هو وعائلته، أثناء محاولة السيطرة على الحي […]

ظهرت المقالة تفاصيل أخطر ساعات في حياة زيلينسكي..



كيف أفلت من قبضة الروس؟ أولاً على ايرث نيوز.

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