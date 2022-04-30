موجة حر في جنوب آسيا تسفر عن انقطاع الكهرباء وحرائق غابات

2022/04/30 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فاقم انقطاع التيار الكهربائي معاناة ملايين الأشخاص في غمرة موجة حر تضرب الهند وباكستان.ويلقي العلماء باللائمة على التغير المناخي في الارتفاع الشديد للحرارة في بداية الصيف.في ولاية هيماشال براديش شمال الهند، اندلعت مئات من الحرائق وأتت على غابات صنوبر بما يشمل محيط دارمسالا مسقط رأس دالاي لاما.وعادة ما تشهد هيماشال […]

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