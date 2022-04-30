جدول مواعيد ابرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى

2022/04/30 | 08:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.ونستعرض مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت العاصمة بغداد: الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد # ليفربول – الساعة 14:30.ليدز يونايتد # مانشستر سيتي – الساعة 19:30.الدوري الإسباني ريال مدريد # إسبانيول – الساعة 17:15.أتلتيك بيلباو # أتلتيكو مدريد […]

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