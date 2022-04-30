بعد إعلان أردوغان أن زيارة السعودية

2022/04/30 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تقرير بثته قناة الإخبارية السعودية الحكومية والتي لفتت فيه إلى أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على المملكة كان "تلبية لرغبته".

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