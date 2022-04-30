ما هي اصول عيد العمال؟ روزا لوكسمبورغ(1894) - عبدالرؤوف بطيخ

2022/04/30 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ ولدت الفكرة السعيدة المتمثلة في توظيف الاحتفال بالعطلة البروليتارية كوسيلة لبلوغ يوم الثماني ساعات لأول مرة في أستراليا.قرر العمال هناك في عام 1856 تنظيم يوم توقف كامل عن العمل مع الاجتماعات والترفيه كمظاهرة لصالح يوم الثماني ساعات.



كان من المقرر أن يكون يوم هذا الاحتفال هو 21 أبريل.



في البداية قرر العمال الأستراليون هذا فقط لعام 1856.لكن هذا الاحتفال الأول كان له مثل هذا التأثير القوي على ال ......





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