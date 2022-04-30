بيان فاتح ماي 2022: الطبقة العاملة هي التي تتحمل أعباء السياسات النيوليبرالية المتبعة خلاصها يكمن في وحدة نضالاتها - أطاك المغرب

2022/04/30 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أطاك_المغرب كشفت الحرب في أوكرانيا مرة أخرى عن تداعيات التبعية الغذائية والطاقية البنيوية لاقتصاد المغرب وحجم الدمار الاجتماعي الناجم عن السياسات النيوليبرالية المتبعة ببلادنا منذ عقود.ورغم اعتراف “النموذج التنموي الجديد” بفشل هذه السياسات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فإنه يوصي بمواصلتها، بل بتعميقها من خلال الارتكاز على المديونية وفتح البلاد للسلع والرساميل الأجنبية عبر ما يسمى بالتب ......





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