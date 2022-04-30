الضباب يلف الاقتصاد العالمي من جديد - هنري ويلنو

2022/04/30 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هنري_ويلنو كان القادة السياسيون والاقتصاديون، في متم العام 2021، يسبحون تقريبا في سعادة: كانت الجائحة تبدو سائرة إلى اضمحلال، والاقتصادات الرئيسية مشرفة على تدارك خسائر النمو المترتبة عليها، فيما كانت المقاولات الكبرى تحقق نتائج قياسية.طبعا كانت ثمة عناصر انعدام يقين، من قبيل ارتفاع الأسعار وما تواجه بعض القطاعات من مصاعب في التمون بالمكونات اللازمة للإنتاج.



وكان ذلك كله يُعتبر أمرا انتقاليا، ويُعزى ......





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