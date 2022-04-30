إعلان خروج قناة مكملين المصرية المعارضة من تركيا يشعل تفاعل نشطاء تويتر

2022/04/30 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان قناة مكملين المصرية المعارضة، مساء الجمعة، خروجها من تركيا التي كانت تتخذ منها مركزا لها تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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