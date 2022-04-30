الكشف عن جريمة قتل غامضة والقبض على الجناة في الديوانية

2022/04/30 | 09:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت قيادة شرطة الديوانية، اليوم السبت، عن جريمة قتل غامضة راح ضحيتها احد الموطنين، فيما بينت انها القت القبض على الجناة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “حال الاستخبار عن مقتل مواطن تم تشكيل فريق عمل عال المستوى بإشراف مدير قسم مكافحة الإجرام والاستخبارات ومكافحة الارهاب لغرض جمع المعلومات وكشف […]

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