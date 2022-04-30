رئيس كوريا الشمالية يهدد باللجوء إلى السلاح النووي “بشكل استباقي”

2022/04/30 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مرة أخرى من أن بلاده قد تستخدم أسلحة نووية “بشكل استباقي” لمواجهة قوات معادية.ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، فقد قال الزعيم الكوري الشمالي إنه “للمحافظة على التفوق المطلق” للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون بيونغيانغ قادرة على “احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات […]

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