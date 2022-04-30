لسحور صحي خلال رمضان..تناول هذه الأطعمة الغنية بالماء

2022/04/30 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" تغريدة على موقع "تويتر"، ضمنت فيها بعض الاقتراحات لسحور صحي ومشبع..ما أبرزها؟

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