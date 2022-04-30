إصابة طبيب وصيدلاني بمشاجرة مع مرافقي مريض داخل مستشفى شمالي بابل

2022/04/30 | 09:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، اليوم السبت، بإصابة طبيب مقيم وصيدلاني بمشاجرة مع مرافقي مريض داخل مستشفى شمالي بابل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “مشادة حدثت بين مرافقي مريض وطبيب مقيم وصيدلاني، تطورت الى شجار وضرب الطبيب والصيدلاني، ما ادى الى اصابتهما برضوض داخل مستشفى قضاء المسيب شمال الحلة”.واضاف أن “القوات […]

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