جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الكبرى

2022/04/30 | 09:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تقام، اليوم السبت، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم.

ونستعرض في هذا الرصد، مواعيد أبرز المباريات حسب توقيت مكة المكرمة:

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد - ليفربول - الساعة 14:30.

ليدز يونايتد - مانشستر سيتي – الساعة 19:30.

الدوري الإسباني

ريال مدريد - إسبانيول – الساعة 17:15.

أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد – الساعة 22:00.

الدوري الإيطالي

نابولي - ساسولو – الساعة 16:00.

سبيزيا - لاتسيو – الساعة 21:45.

الدوري الألماني

ماينز - بايرن ميونيخ – الساعة 16:30.

بوروسيا دورتموند - بوخوم – الساعة 16:30.

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