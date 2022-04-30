الموازنة العامة و صلاحيات حكومة تصريف الأعمال - (قراءة قانونية)

2022/04/30 | 09:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.اسامة شهاب حمد الجعفري

اتجه العديد من رجال القانون في العراق

الى ابداء رأي قانوني مفاده انه لا يحق

لحكومة تصريف الاعمال ان تقدم مشروع

قانون الموازنة لعام 2022 و ان اقدمت هذه

الحكومة و ارسلت هذا ال

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