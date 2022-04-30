2022/04/30 | 09:35 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.
اسامة شهاب حمد الجعفري
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموازنة العامة و صلاحيات حكومة تصريف الأعمال - (قراءة قانونية)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اسامة شهاب حمد الجعفري
اتجه العديد من رجال القانون في العراق
الى ابداء رأي قانوني مفاده انه لا يحق
لحكومة تصريف الاعمال ان تقدم مشروع
قانون الموازنة لعام 2022 و ان اقدمت هذه
الحكومة و ارسلت هذا ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموازنة العامة و صلاحيات حكومة تصريف الأعمال - (قراءة قانونية)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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