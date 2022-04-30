خسروها.. ويلعبون بالنار

2022/04/30 | 09:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

هل حقا ان العراق مقبل على حرب، او على

بروفة حرب، او على شطارة حرب، او حافة

حرب تشعلها الجماعات الخاسرة في

الانتخابات، ولن تتراجع عنها إلّا

وسلطة القرار معها، أو بعودة عقارب

ال

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