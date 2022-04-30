نائب يحدد سبباً يقف وراء هجرة التجار من منفذ الشيب - عاجل

2022/04/30 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

كشف النائب عن محافظة ميسان جاسم العلوي، اليوم الجمعة، عن وجود جهات او جماعات معينة تضغط على بعض العاملين في منفذ الشيب الحدودي بالمحافظة.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هذه الجماعة تعمل على زيادة مبالغ التعرفة على التجار لكل طن مايساهم في اخذ مبالغ كبيرة منهم تختلف عن المنافذ في البصرة او غيرها وهذا الامر تسبب بتراجع التبادل التجاري واستيراد بعض السلع والمواد الغذائية عبر المنفذ". واضاف، ان " هذه الجماعات متنفذة تفرض مبالغ مالية إضافية على المستوردين حيث تم التنسيق مع قيادة عمليات ميسان لملاحقة تلك الجماعات و تبين ان عددا من المتنفذين يفرضون أموالا على المستوردين بغير وجه حق ما أثر سلبا على دخول البضائع عبر المنفذ".

واوضح "باتت تكلفهم أموالا يمكن للمستورد أن يقصد منافذ البصرة للتخلص من تلك الجماعات المتنفذة وما تفرضه من أموال بصورة غير شرعية حيث كان المنفذ سابقا يشهد دخول يومي ل1000 شاحنة اما اليوم فبات على الاكثر دخول 200 شاحنة".

واكد انه " سيتم ملاحقة من يتسبب بهذا الوضع حيث ستعمل قيادة العمليات للقضاء على هذه الجماعات وكذلك تامين الطريق الرابط بين منفذ الشيب و ناحية المشرح ( 30 كم ) والذي شهد أكثر من خرق امني في الفترات السابقة وعليه سيكون الوضع افضل بالفترة المقبلة".

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