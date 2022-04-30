فايزر تعترف.. نتائج مخيبة لباكسلوفيد المضادة لكورونا

2022/04/30 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت شركة فايزر إن تجربة كبيرة خلصت إلى أن أقراصها باكسلوفيد المضادة لكورونا لم تثبت فعالية في وقاية الأشخاصالذين يعيشون مع شخص مصاب بالفيروس من الإصابة بالمرض.

وضمت التجربة ثلاثة آلاف من البالغين الذين كانوا مخالطين لشخص مصاب بأعراض كورونا في نفس المنزل وأثبتالاختبارات إصابته به. وتم إعطاء هؤلاء الأشخاص إما باكسلوفيد لمدة خمسة أو عشرة أيام أو دواء وهمي.

وثبت أن من أخذوا الدواء لمدة خمسة أيام كانوا أقل عرضة للإصابة بنسبة 32 في المئة من مجموعة الدواء الوهمي. وارتفعذلك إلى 37 في المئة بعد تناول باكسلوفيد لمدة عشرة أيام. ولكن هذه النتائج لم تكن ذات دلالة إحصائية ومن ثم ربما كانتبسبب الصدفة.

وقالت الشركة إن بيانات السلامة في التجربة كانت متوافقة مع الدراسات السابقة والتي أظهرت فعالية الأقراص بنسبة 90 في المئة في منع دخول المستشفى للمعرضين لمخاطر عالية عند تناولها لمدة خمسة أيام بعد وقت قصير من ظهور الأعراض.

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