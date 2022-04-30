اليوم.. ختام مباريات الاسبوع الـ29 من دوري الكرة الممتاز

2022/04/30 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تختتم مباريات الاسبوع الـ29 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم السبت، بإقامة مباراتين في أربيل والديوانية.وفي المباراة الاولى سيواجه الديوانية فريق القوة الجوية على ملعب الاإدارة المحلية في تمام الساعة الثالة والنصف مساءً.ويحتل القوة الجوية المركز الخامس برصيد 48 نقطة حصدها من 25 مواجهة، فيما يقف الديوانية في المركز الثامن عشر […]

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ختام مباريات الاسبوع الـ29 من دوري الكرة الممتاز أولاً على ايرث نيوز.

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