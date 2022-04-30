المرور تعلن دخول خطة العيد حيز التنفيذ

2022/04/30 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مدير عام المرور اللواء طارق الربيعي، السبت، عن دخول الخطة المرورية الخاصة بعيد الفطر المبارك حيز التنفيذ في بغداد والمحافظات.و قال مدير عام المرور اللواء طارق الربيعي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الخطة المرورية الخاصة بالعيد دخلت حيز التنفيذ في بغداد والمحافظات”.وأضاف الربيعي، أن “الخطة تتضمن استنفار ملاكات المديرية لتنظيم […]

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