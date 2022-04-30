شاهد كيف يحاول الجيش الروسي الضغط في جبهات القتال في أوكرانيا

2022/04/30 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحدث مراسل شبكة CNN، سام كيلي عن آخر التطورات في جبهات القتال في أوكرانيا ، فبينما تواصل روسيا الضغط على الجبهة الشرقية كجزء مما يسميه الروس بالمرحلة الثانية بعد أن أعادوا تعريف جهود حملتهم بالكامل هنا في أوكرانيا من محاولة الإطاحة بالحكومة بشكل أساسي، يشيرون الآن أن جهودهم تهدف إلى الاستيلاء على منطقة دونباس ، شرق البلاد وربما مساحة شاسعة من الساحل الجنوبي.

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