الكاظمي يكشف عن انفراجة حقيقية في العلاقات بين السعودية وايران

2022/04/30 | 10:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك إنفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة.

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