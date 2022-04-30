طقس العراق في أيام العيد

2022/04/30 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عواصف ترابية وانخفاض في درجات الحرارة.يتبع..

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