انتحار شابة بشنق نفسها داخل منزلها في بابل

2022/04/30 | 10:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بانتحار شابة بشنق نفسها داخل منزلها في محافظة بابل.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “فتاة في الثامنة عشرة من عمرها اقدمت على الانتحار من خلال شنق نفسها داخل منزلها في قضاء المحاويل شمالي محافظة بابل”.وأضاف المصدر أن “الجهات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث كون اسباب الانتحار مازالت […]

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