"روسيا سلحت العدو".. أوكرانيا تعتمد على الأسلحة السوفيتية في الحرب

2022/04/30 | 10:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل الدبابات والمركبات والأسلحة السوفيتية "العمود الفقري للمقاومة العسكرية الأوكرانية للغزو الروسي"، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

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