ما علاقة المحافظ وأحد المستثمرين؟.. خشان يكشف تفاصيل جريمة بالمثنى

2022/04/30 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، تفاصيل جريمة في محافظة المثنى تخص قطعة أرض اشتراها المحافظ أحمد منفي جودة، من احد المستثمريت.

وقال خشان، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لدينا أكثر من دليل على إن المستثمرين في المثنى يبيعون قطع أراض وهياكل، خلافا لعقد تمليك الأرض والإجازة الاستثمارية التي تلزمهم بيع الوحدات السكنية بعد إنشائها، لكن الدليل الأهم هو الذي قدمه لنا أمجد منفي جودة"، مبيناً ان "سند الملكية الذي عرضه نشره أمجد منفي يتضمن ما يلي:

1- إن العقار هيكل مساحته 210 متر مربع

2- إن سعر البيع هو 52 مليون دينار".

واضاف، ان "الحقيقة هي إن المحافظ أشترى قطعة سكنية خالية من البناء بسعر 50 مليون دينار، وهذا أقل من اسعار العرصات السائد في مجمع الدوح، وقد تعاقد المشتري مع شركة محلية لبناء المنزل".

واشار الى ان "المحافظ اشترى عرصة في مشروع استثماري لا يجوز للمستثمر أن يبيعها، لأنه حصل عليها مجانا، وإن المستثمر الذي استخدم ما استورده من حديد ومواد بناء معفاة من الضرائب والرسوم لغرض آخر غير بناء هذه الوحدة السكنية والوحدات الأخرى التي شيدها المشترون بأنفسهم على العرصات التي باعها للمواطنين".

وأكد، ان "هذه جريمة تفرض على هيأة الاستثمار سحب الإجازة الاستثمارية، وتفرض على البلدية الغاء عقدها مع المستثمر والمطالبة بالتعويض (المبالغ التي استلمها المستثمر ثمنا للعرصات)، إضافة الى الغرامات".

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