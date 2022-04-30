عجب من هذي الحياة... - محمد الحنفي

2022/04/30 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الناس...في وطني...يعرفون الظلم...ويمارسونه...يعرفون...ما معنى القهر؟...ويمارسون القهر...يعرفون...ما معنى الاستعباد؟يقبلون...ممارسة الاستعباد...ليصيروا...في هذا الوطن...مستعبدين...يعرفون...ما معنى الاستغلال؟...يخضعون...لممارسة الاستغلال...يعرفون الجوع...بقبلون...بممارسة...كل أشكال التجويع...من قبل...الرأسمال ......





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