المفكر الكبير كارل ماركس والمعرفة عند الإنسان - فلاح أمين الرهيمي

2022/04/30 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي كشف المفكر الكبير كارل ماركس من خلال جدليته النسبية التي تنطلق من جدلية الفكر مع الواقع من حيث الزمان والمكان والفردانية الشخصية التي تؤكد من خلال البعد الشخصي باعتبار كل إنسان كان باحثاً أو مفكراً أو مجتهداً بفهم الفكر ويتعامل معه وفق خصائصه الشخصية وتكوينه العقلي والنفسي ويقوم ذلك الاختلاف من حيث الرؤيا والاجتهاد وأكدت الجدلية الماركسية على أن المفاهيم التي تبدو ثابتة في المظهر تتغير بشكل جذري ف ......





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