حواسيب أم أقلام رصاص؟ - حسن مدن

2022/04/30 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن قبل نحو عقدين أو ثلاثة اقترحت منظمة دولية لمساعدة الدول النامية مقرها باريس إرسال أجهزة كمبيوتر للدول الإفريقية لمعالجة الخلل في سوق المعلومات بين الذين يملكون والذين لا يملكون، في عصر يوصف بأنه عصر المعلومات، لكن النتائج لم تكن مشجعة، ولم تسد فجوة بين مالكي المعلومات وصناعها في الغرب وبين متلقيها ومن لا يملكونها في قارة مثل إفريقيا .لكن هناك تجربة مساعدات أخرى هي ما قامت به الصين، التي أر ......





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