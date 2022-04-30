2022/04/30 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، عن جريمة في محافظة المثنى ارتكبها المحافظ أحمد منفي جودة، مع أحد المستثمرين.وقال خشان في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “لدينا أكثر من دليل على إن المستثمرين في المثنى يبيعون قطع أراض وهياكل، خلافا لعقد تمليك الأرض والإجازة الاستثمارية التي تلزمهم بيع الوحدات السكنية […]

ظهرت المقالة بالوثيقة..



نائب يكشف عن “جريمة” أبطالها محافظ المثنى وأحد المستثمرين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يكشف عن “جريمة” أبطالها محافظ المثنى وأحد المستثمرين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يكشف عن “جريمة” أبطالها محافظ المثنى وأحد المستثمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).