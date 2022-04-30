قفزة جديدة للروبل الروسي تدفعه لأعلى سعر صرف أمام الدولار منذ عامين

2022/04/30 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤتي جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الروبل ثمارها.فقد سجلت العملة الروسية أعلى مستوى لها في عامين مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة

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