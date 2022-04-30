بوكيتينو يتراجع عن تصريحه بشأن بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان

2022/04/30 | 10:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجع مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن تصريحه السابق بشأن مستقبل نجم فريقه، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، وإمكانية استمراره مع النادي في الموسم المقبل.وبسؤاله عن النسبة المئوية لاستمراره هو (بوكيتينو) ومبابي مع سان جيرمان في الموسم المقبل، رد بوكيتينو في مؤتمر صحفي الخميس الماضي: “بنسبة 100 بالمئة أنا وكيليان مستمران […]

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