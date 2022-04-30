تلعثم بايدن في خطاب رسمي للمرة الثانية.. يثير الاوساط الاميركية

2022/04/30 | 10:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في هفوة جديدة، تلعثم الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب بشأن تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

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