الحاكم.. من منظور الأمام علي (ع)

2022/04/30 | 10:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.قاسم حسين صالح

ما يثير الدهشة ان الامام علي (ع) سبق

الكثير من الفلاسفة وعلماء النفس

والاجتماع في تحديد مواصفات الحاكم، بل

أنني اعتبره هو أول وأفضل من حدد قيم

الحاكم وسلامته النفسية والعقلية

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