أعلنت عن فعاليات جديدة.. امانة بغداد: الدخول للزوراء سيكون مجانيا في العيد

2022/04/30 | 10:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت امانة بغداد، السبت، عن ادخال فعاليات جديدة الى متنزه الزوراء خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة الى أن الدخول سيكون مجانيا.وقال مدير إعلام دائرة المتنزهات في أمانة بغداد مروان حامد حميد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم تنفيذ حملة تشجير واسعة للمتنزهات منذ أكثر من 10 أيام استعداداً لاستقبال المحتفلين خلال […]

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