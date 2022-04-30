انتحار فتاة بالـ 18 من عمرها شمال بابل

2022/04/30 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أقدمت فتاة، اليوم السبت، على الانتحار من خلال شنق نفسها داخل منزلها شمال بابل.

وقال مصدر امني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "فتاة في الثامنة عشرة من عمرها تقدم على الانتحار من خلال شنق نفسها داخل منزلها في قضاء المحاويل شمالي بابل".

وأضاف ان "الجهات المختصة فتحت تحقيق بالحادث كون اسباب الانتحار مازالت مجهولة".

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