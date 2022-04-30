الزعيم الكوري الشمالي يهدد مجددا باللجوء إلى السلاح النووي “بشكل استباقي”

2022/04/30 | 10:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من جديد أن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم “بشكل استباقي” أسلحة نووية لمواجهة قوات معادية.

وقال كيم جونغ أون، اليوم السبت: “للمحافظة على التفوق المطلق” للقوات المسلحة الكورية الشمالية، يجب أن تكون كوريا الشمالية قادرة على “احتواء وتطويق كل المحاولات الخطيرة والتهديدات بشكل استباقي (…) في حال الضرورة”.

وأكد أنه على بيونغ يانغ أن تواصل تطوير ترسانتها لتمتلك “قوة عسكرية ساحقة لا يمكن لأي قوة في العالم أن تستفزها”، مشددا على أن ذلك هو “طوق النجاة الذي يضمن أمن بلدنا”.

وخلال عرض عسكري كبير في 25 نيسان/ابريل قال كيم جونغ أون إنه قد يلجأ إلى الأسلحة النووية إذا تعرضت “المصالح الأساسية” لكوريا الشمالية لأي تهديد.

وكرر كيم جونغ أون هذه التصريحات خلال اجتماع مع كبار الضباط الذين أثني على عملهم خلال هذا العرض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى التسعين للجيش الثوري الشعبي الكوري.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية القاسية، تواصل كوريا الشمالية تحديث جيشها.



ومنذ بداية العام، أجرت بيونغ يونغ أكثر من عشر تجارب إطلاق قذائف بما في ذلك إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات بعيد المدى للمرة الأولى منذ 2017.

المصدر: AFP

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