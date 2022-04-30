كل ما تود معرفته عن مواجهة ريال مدريد واسبانيول

2022/04/30 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُقام عصر اليوم السبت، مباراة مرتقبة بين فريقي ريال مدريد وإسبانيول، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو المباراة التي تأتي في الجولة الرابعة والثلاثين من الليجا.وأعلن كارلو أنشيلوتي، أمس الجمعة، القائمة المستدعاة للمباراة والتي شهدت عودة كاسيميرو وجاريث بيل ومارسيلو، إلى جانب فيرلاند ميندي.وفيما يلي تشكيل ريال […]

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