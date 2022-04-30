مذيع يسأل لافروف: هل تعتبر روسيا نفسها في حالة حرب مع الناتو؟.. هكذا رد

2022/04/30 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي، داخل الأراضي الأوكرانية بسبب الشحنات الكبيرة من الأسلحة التي يقدمها الحلف الى القوات الأوكرانية، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده "لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع الناتو.مشددًا على أن ذلك سيكون خطوة أخرى لزيادة المخاطر"، جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع قناة العربية.

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