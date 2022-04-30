2022/04/30 | 11:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد التقرير الفئات التي تم استهدافها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة عراقية ترصد نسب خطاب "الكراهية" في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة عراقية ترصد نسب خطاب "الكراهية" في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).